Под Днепром 3 ракетных удара РФ разрушили участок железной дороги
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил о трех ракетных ударах войск РФ по Новомосковскому району.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
Российские оккупанты нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре. По словам Резниченко, обошлось без человеческих жертв, но возобновление движения под вопросом.
"Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", – заявил глава ОВА.
Накануне войска РФ обстреляли Зеленодольск. В результате удара "Ураганами" вышли из строя коммуникации – исчезли электроэнергия и водоснабжение.
К слову, украинские войска освободили от оккупантов около 1000 населенных пунктов.
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