В результате ракетного удара по Днепропетровской области ранены пять человек

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко уточнил последствия сегодняшнего ракетного удара по железной дороге в Новомосковском районе. По его словам, ранения получили пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram-канал Резниченко .

Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице. Состояние раненых Резниченко не уточнил.

"Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины", - сообщил глава ОВА.

Напомним, сегодня, 21 апреля, оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Отметим, ранее российские войска обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск - в городе пропало электричество и водоснабжение.

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