Оккупанты обстреляли Марьянское в Днепропетровской области

"Днепропетровщина. 26 апреля. 15:00. Село Марьянское после вчерашнего артобстрела. Гребаный русский мир!",- написал Резниченко, добавив фото с последствий атаки оккупантов.

Напомним, недавно российские войска обстреляли территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Также оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня село под Кривым Рогом.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 62-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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