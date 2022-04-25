Днепропетровская область: войска РФ обстреляли общину в Криворожском районе
Российские войска обстреляли территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Зеленодольска Дмитрия Невеселого.
"Уважаемые жители общины! Был обстрел нашей территории. Ситуация пока немного спокойнее. Но вы уже знаете что в них ничего святого. Поэтому будьте рядом с безопасными местами, чтобы в случае сигнала-сразу переместиться! Ограничьте перемещение по улицам!",- написал Дмитрий невеселый.
Напомним, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) предотвратили попытки российских оккупантов развить наступление на Донбассе в направлении Запорожской области. Противник понес потери и отступил на свои позиции.
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