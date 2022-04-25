Днепропетровская область: войска РФ обстреляли общину в Криворожском районе

Российские войска обстреляли территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Зеленодольска Дмитрия Невеселого.

"Уважаемые жители общины! Был обстрел нашей территории. Ситуация пока немного спокойнее. Но вы уже знаете что в них ничего святого. Поэтому будьте рядом с безопасными местами, чтобы в случае сигнала-сразу переместиться! Ограничьте перемещение по улицам!",- написал Дмитрий невеселый.