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Днепропетровская область: войска РФ обстреляли общину в Криворожском районе

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 20:32
Днепропетровская область: войска РФ обстреляли общину в Криворожском районе Фото: войска РФ обстреляли общину в Криворожском районе (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска обстреляли территорию Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Зеленодольска Дмитрия Невеселого.

"Уважаемые жители общины! Был обстрел нашей территории. Ситуация пока немного спокойнее. Но вы уже знаете что в них ничего святого. Поэтому будьте рядом с безопасными местами, чтобы в случае сигнала-сразу переместиться! Ограничьте перемещение по улицам!",- написал Дмитрий невеселый.

Напомним, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) предотвратили попытки российских оккупантов развить наступление на Донбассе в направлении Запорожской области. Противник понес потери и отступил на свои позиции.

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