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Окупанти обстріляли Мар’янське в Дніпропетровській області

Фото: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenk)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вчора завдали ударів по Дніпропетровській області. Під артобстріл ворога потрапило село Мар’янське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетроської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Дніпропетровщина. 26 квітня. 15:00. Село Мар’янське після учорашнього артобстрілу. Гребаный "русский мир!", - написав Резніченко, додавши фото з наслідків атаки окупантів.

Нагадаємо, нещодавно російські війська обстріляли територію Зеленодольської громади у Криворізькому районі.

Також окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню село під Кривим Рогом.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 62-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України