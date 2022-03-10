Из Бучи успешно эвакуировали 2 тысячи человек

Из Бучи Киевской области удалось эвакуировать в безопасный район свыше 2 тысяч человек, а также дом престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Национальной полиции Украины в Facebook.

"Уже приехало более 30 автобусов из Бучи, которые доставили женщин, детей, постояльцев дома престарелых. Эвакуированных жителей встречают горячим чаем, работает полевая кухня, гражданам предоставляют теплые вещи. На месте также работают медики и психологи", – говорится в сообщении.

Нацполиция также напомнила, что идет второй этап масштабной эвакуации граждан из Ирпеня, Ворзеля, Бучи, Гостомеля и Бородянки. Автобусы с эвакуированными жителями прибывают на территорию гуманитарного лагеря. Он находится под Киевом.