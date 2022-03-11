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Окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі

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Буча, П'ятниця 11 березня 2022 17:21
Окупанти обстріляли людей, які очікували на евакуацію з Бучі Фото: Евакуація з міста Ірпінь (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Світлана Мащенко

З міста Буча триває евакуація мирного населення, проте окупанти вдаються до обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Відомо, що 11 березня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирним мешканцям, які очікували на евакуацію у місті Буча. В результаті поранено одну особу.

Окупант продовжує атакувати Київську область

Окрім того внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий мешканець.

В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Також вночі 11 березня збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт Баришівка Броварського району. Внаслідок цього поранення отримали 6 осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури.

Органи прокуратури Київської області наразі розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що із Бучі Київської області 10 березня вдалося евакуювати понад 2 тисячі осіб, а також будинок для літніх людей.

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