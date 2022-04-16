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Оккупанты обстреляли Луганскую область, есть жертвы

Фото: оккупанты обстреляли Луганскую область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные в очередной раз обстреляли Луганскую область. Один человек погиб, троим раненым оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома", - заявил Гайдай.

В результате обстрелов оккупантов в Северодонецке и Лисичанске перебиты газопроводы. Кроме того, враг обстреливал и Кременную.

В Северодонецке начнется восстановление поврежденного днем водопровода. В данное время город без воды и газа.

"Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города", - добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, в Лисичанске под обстрел оккупантов попали волонтеры, в результате чего один человек погиб.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Донбасса не медлить с эвакуацией.

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