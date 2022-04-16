Оккупанты обстреляли Луганскую область, есть жертвы

"Поздним вечером под завалами здания одного из профессионально-технических учебных заведений в Кременной пожарными найдено тело мужчины без признаков жизни. Из-за обстрелов в Лисичанске получили ранения три женщины - их эвакуировали из поврежденного дома", - заявил Гайдай.

В результате обстрелов оккупантов в Северодонецке и Лисичанске перебиты газопроводы. Кроме того, враг обстреливал и Кременную.

В Северодонецке начнется восстановление поврежденного днем водопровода. В данное время город без воды и газа.

"Кроме того, разрушения получили жилые дома и одна из пожарных частей Лисичанска, продовольственные и промышленные объекты в Северодонецке, в частности, магазины в старой части города", - добавил глава Луганской ОВА.