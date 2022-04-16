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Окупанти обстріляли Луганську область, є жертви

Фото: окупанти обстріляли Луганську область (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові в черговий раз обстріляли Луганську область. Одна людина загинула, трьом пораненим надана медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Пізно ввечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній пожежниками знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Через обстріли в Лисичанську отримали поранення три жінки - їх евакуювали з пошкодженого будинку", - заявив Гайдай.

Внаслідок обстрілів окупантів у Сєвєродонецьку та Лисичанську перебиті газопроводи. Крім того, ворог обстрілював і Кремінну.

У Сєвєродонецьку розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Зараз місто без води і газу.

"Крім того, руйнування отримали житлові будинки і одна з пожежних частин Лисичанська, Продовольчі та промислові об'єкти в Сєвєродонецьку, зокрема, магазини в старій частині міста", - додав глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, в Лисичанську під обстріл окупантів потрапили волонтери, внаслідок чого одна людина загинула.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак закликав жителів Донбасу не зволікати з евакуацією.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ