Оккупанты обстреляли Луганскую область: загорелись 15 жилых домов и спорткомплекс "Олимп"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, в результате чего загорелись не менее 15 жилых домов, а также спорткомплекс "Олимп" в Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам, Гайдая, артиллерийские обстрелы Кременной продолжались 17 апреля и ночью. При этом они стали более частыми и мощными. В результате атаки загорелось семь жилых домов, хозяйственные постройки и лесная подстилка.

Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу "Олимп", где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2400 кв. м. Спасатели пытаются локализовать пламя, поскольку рядом расположен лесной массив.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Кроме того, пострадали жилые массивы и в Рубежном - из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двое травмированных доставлены в больницу в Северодонецке.

"По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое. Кроме того, повреждены еще несколько домов в этом населенном пункте", - заявил Гайдай.

В Лисичанске обстреляно здание патрульной полиции - шестеро сотрудников в госпитале.