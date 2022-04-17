Оккупанты готовят провокации в Запорожской области: закрашивают на технике символы Z

Фото: оккупанты закрашивают символы Z на технике - готовят провокации в Запорожской области (Getty Images)

В районе Васильевки Запорожской области российские оккупанты закрашивают на технике символы Z и устанавливают украинские флаги. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что противник готовит провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

По состоянию на 18:00 17 апреля, на Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций. При этом возле населенного пункта Васильевка отмечена подготовка оккупантов к совершению провокации. "(Противник - ред.) зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - уточнили в Генштабе.