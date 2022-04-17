"Сплошная руина": глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в Попасной

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Попасной. В городе не прекращаются обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая в Facebook .

"Попасная - сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили", - отметил глава области.

По его словам, в городе постоянно идут позиционные бои. Украинские защитники не отступают, однако оккупанты продолжают наступление, чтобы прорвать оборону.

"Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Доступ к городу затруднен", - добавил Гайдай.

Он отметил, что ситуация в Попасной похожая на Мариуполь, поскольку Россия действует по одному сценарию.