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"Сплошная руина": глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в Попасной

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Попасная, Воскресенье 17 апреля 2022 17:50
"Сплошная руина": глава Луганской ОВА рассказал о ситуации в Попасной Фото: в Попасной не прекращаются обстрелы (фото facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Попасной. В городе не прекращаются обстрелы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гайдая в Facebook.

"Попасная - сплошная руина. Не захватили, поэтому уничтожили", - отметил глава области.

По его словам, в городе постоянно идут позиционные бои. Украинские защитники не отступают, однако оккупанты продолжают наступление, чтобы прорвать оборону.

"Жители более 50 дней живут в бомбоубежищах. Эвакуация срывается почти каждый день из-за постоянных обстрелов. Доступ к городу затруднен", - добавил Гайдай.

Он отметил, что ситуация в Попасной похожая на Мариуполь, поскольку Россия действует по одному сценарию.

Напомним, в ночь на 17 апреля оккупанты снова обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате уничтожено четыре многоэтажки.

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