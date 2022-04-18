Окупанти обстріляли Луганську область: загорілися 15 житлових будинків і спорткомплекс "Олімп"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Луганську область, в результаті чого загорілися не менше 15 житлових будинків, а також спорткомплекс "Олімп" в Кремінній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами, Гайдая, артилерійські обстріли Кремінної тривали 17 квітня і вночі. При цьому вони стали більш частими і потужними. В результаті атаки загорілося сім житлових будинків, господарські будівлі і лісова підстилка.

Кілька годин тому снаряди росіян влучили по місцевих об'єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України.

Площа пожежі, за попередніми підрахунками, становить 2400 кв. м. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я, оскільки поруч розташований лісовий масив.

Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Крім того, постраждали житлові масиви і в Рубіжному - з-під завалів трьох будинків евакуйовано сім місцевих жителів, двоє травмованих доставлені в лікарню в Сєвєродонецьку.

"Щонайменше двоє вбитих російською армією і четверо постраждалих в результаті обстрілу міста Золоте. Крім того, пошкоджено ще кілька будинків у цьому населеному пункті", - заявив Гайдай.

У Лисичанську обстріляно будівлю патрульної поліції - шестеро співробітників у госпіталі.