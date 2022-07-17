Оккупанты обстреляли Луганскую область, применив авиацию и артиллерию

Оккупанты продолжают предпринимать попытки выхода на границу Луганской области. Однако два населенных пункта остаются под контролем украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОВА.

"Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут", - отметил глава местной ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но ВСУ каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается - возвращается и терпит очередные потери.

Гайдай рассказал, что за вчерашний день враг нанес по населенным пунктам два авиаудара. Также российские войска применили артиллерию и минометы.

Кроме того, 16 июля россияне пытались продвинуться по направлению к Верхнекаменке, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

Еще одна попытка атаковать оборонные редуты ВСУ была организована врагом вблизи Белогоровки, но тщетно.