Окупанти обстріляли Луганську область, застосувавши авіацію і артилерію
Окупанти продовжують робити спроби виходу на кордон Луганської області. Однак два населених пункти залишаються під контролем українських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.
"Саме це не дає спокою росіянам, у яких є наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганської області. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати залишилися кілька кілометрів так і не можуть", - зазначив глава місцевої ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, одне з сіл вже кілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу відкидали ворога на колишні позиції. Втім, противник не зупиняється - повертається і зазнає чергових втрат.
Гайдай розповів, що за вчорашній день ворог завдав по населених пунктах два авіаудари. Також російські війська застосували артилерію і міномети.
Крім того, 16 липня росіяни намагалися просунутися у напрямку до Верхньокам'янки, проте отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувалися особового складу.
Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але марно.
"Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів зі знищених сіл, наприклад, Попаснянської та Гірської громад. Тому що хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - підкреслив Гайдай.
Нагадаємо, вчора українські військові вразили дві цілі військ РФ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. ЗСУ вдалося знищити військову базу ворога та склад з боєприпасами.
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