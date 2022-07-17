Окупанти обстріляли Луганську область, застосувавши авіацію і артилерію

Окупанти продовжують робити спроби виходу на кордон Луганської області. Однак два населених пункти залишаються під контролем українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook .

"Саме це не дає спокою росіянам, у яких є наказ обов'язково вийти на адмінкордон Луганської області. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати залишилися кілька кілометрів так і не можуть", - зазначив глава місцевої ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, одне з сіл вже кілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу відкидали ворога на колишні позиції. Втім, противник не зупиняється - повертається і зазнає чергових втрат.

Гайдай розповів, що за вчорашній день ворог завдав по населених пунктах два авіаудари. Також російські війська застосували артилерію і міномети.

Крім того, 16 липня росіяни намагалися просунутися у напрямку до Верхньокам'янки, проте отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувалися особового складу.

Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але марно.