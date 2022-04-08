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Оккупанты обстреляли ледокол в порту Мариуполя: есть погибший

Ледокол "Капитан Белоусов" (pravda.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариупольском торговом порту ночью российские оккупанты обстреляли ледокол "Капитан Белоусов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдельный отряд специального назначения "Азов".

Сообщается, что на ледоколе находился гражданский экипаж. В результате обстрела погиб один человек и несколько были ранены.

"Подчеркиваем - путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабли с экипажами", - говорится в сообщении.

ранее мы сообщали, что российский фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" вышел из Севастополя в Черное море.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 44-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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