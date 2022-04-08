Оккупанты обстреляли ледокол в порту Мариуполя: есть погибший

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдельный отряд специального назначения "Азов".

Сообщается, что на ледоколе находился гражданский экипаж. В результате обстрела погиб один человек и несколько были ранены.

"Подчеркиваем - путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабли с экипажами", - говорится в сообщении.