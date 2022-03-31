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Российский фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" вышел из Севастополя в Черное море

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Четверг 31 марта 2022 07:44
Российский фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" вышел из Севастополя в Черное море Фрегат "Адмирал Макаров" (Фото: goodfon.ru)
Автор: Константин Широкун

Российский фрегат "Адмирал Макаров" в Севастополе пополнил боекомплект ракетами "Калибр" и вышел в Черное море. Именно такими ракетами российская армия наносит удары по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"К сожалению, вероятность нанесения ракетных ударов по Одессе, одесскому региону и другим областям Украины остается высокой, угроза постоянно. Мы говорим в первую очередь о ракетах морского базирования типа "Калибр". Она находится на кораблях, которые сейчас дислоцируются в акватории Черного моря. Более того, фрегат "Адмирал Макаров" сейчас пополнил свой боекомплект этими ракетами и готов к бою", - сообщил Братчук.

Он также сообщил, что ракета "Калибр" летит со скоростью более 800 км/ч, имеет заранее запрограммированную локацию. Комплекс ПВО отслеживает все ракеты, но в виде того, что ракета может менять свою траекторию полета несколько раз, сбить ее удается не всегда.

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