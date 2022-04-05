ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепропетровской области погибла женщина, взявшая в руки кассетный боеприпас

Новина українською →
Днепропетровская область, Вторник 05 апреля 2022 13:21
В Днепропетровской области погибла женщина, взявшая в руки кассетный боеприпас Женщина подорвалась на кассетном боеприпасе в Днепропетровской области (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Новоселовке Днепропетровской области погибла 47-летняя местная жительница. В частности, женщина сама взяла в руки кассетный боеприпас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Сообщается, что трагедия по неосмотрительности произошла утром 5 апреля. Женщина подорвалась на взрывчатке сразу, когда взяла ее в руки.

"Около 7 часов утра в селе Новоселовка Покровского района. Как установили правоохранители, 47-летняя местная жительница подорвалась на взрывном устройстве когда взяла его в руки. От полученных ранений женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Также правоохранители призывают людей не касаться подозрительных предметов. В частности, как только вы заметили боеприпас, сразу нужно сообщить об этом в ГСЧС и полицию.

Ранее мы сообщали, что в Чугуевском районе автомобиль наехал на мину, есть жертвы и пострадавшие.

Также мы писали, что как распознать по звукам ракету, вражеский самолет и ПВО.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел