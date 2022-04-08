Окупанти обстріляли криголам у порту Маріуполя: є загиблий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окремий загін спеціального призначення "Азов".

"Наголошуємо - путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами", - йдеться у повідмоленні.

Повідомляється, що на криголамі знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу загинула одна людина та кількох було поранено.

раніше ми повідомляли, що російський фрегат "Адмірал Макаров" з ракетами "Калібр" вийшов з Севастополя в Чорне море.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 44-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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