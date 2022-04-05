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Оккупанты обстреляли химзавод в Донецкой области

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Вторник 05 апреля 2022 04:27
Оккупанты обстреляли химзавод в Донецкой области Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 4 апреля, оккупанты обстреляли Донбасс. При этом зафиксировано 7 попаданий в Фенольный завод, который находится в пгт Нью-Йорк Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Во время попаданий в Фенольный завод было повреждено: 3 ректификационные колонны, 3 сборники товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения смазки, материальные трубопроводы, вагон цистерна и металлические сооружения.

Опасности для окружающей среды нет. Кроме того, враг обстрелял и пгт Нью-Йорк, повреждены 5 жилых домов.

В результате мощных обстрелов населенного пункта Северодонецк повреждены 4 объекта, из них склад запчастей, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобиль.

Оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Донецкой области, среди которых Покровск, Новогородовка, Константиновка, Славянск, Новоселка, Георгиевка и Торецк.

В настоящее время перебит газопровод в Северодонецке. В результате обстрелов также без газоснабжения остаются населенные пункты Новодружеск (1099 потребителей) и Малорязанцево (440 потребителей) Луганской области.

В результате обстрелов оккупантами обесточены 13 населенных пунктов частично и 17 полностью, 95 938 потребителей остаются без света.

Без водоснабжения находятся Рубежное, Попасное, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск. Без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Напомним, в Николаеве из-за обстрелов российских военных ранено более 60 человек. Кроме того, есть погибшие, включая ребенка.

Ранее оккупанты обстреляли церковь в Луганской области. Два священника получили ранения.

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