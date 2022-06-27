Оккупанты снова обстреляли Харьков: три человека пострадали

В результате обстрелов российских войск Харькова трое гражданских людей пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке.
"По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов - 3 пострадавших гражданских", - сказано в сообщении.
Жителей призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.
Ночью обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.