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Окупанти знову обстріляли Харків: троє людей постраждали

Архівне фото: троє людей зазнали поранень внаслідок обстрілів окупантами Харкова (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілів російських військ Харкова троє цивільних людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.

"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних", - сказано в повідомлення.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли евакуаційну колону під Харковом.

Вночі обстріли міста також не вщухали. Внаслідок ударів були пошкоджені об'єкти інфраструктури.

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