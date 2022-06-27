Окупанти знову обстріляли Харків: троє людей постраждали

Внаслідок обстрілів російських військ Харкова троє цивільних людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці.
"За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів - 3 постраждалих цивільних", - сказано в повідомлення.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли евакуаційну колону під Харковом.
Вночі обстріли міста також не вщухали. Внаслідок ударів були пошкоджені об'єкти інфраструктури.