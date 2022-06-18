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Оккупанты обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след

Фото: оккупанты обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли огню удар по Харькову. Применили ракету, которая оставляет обманный след.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Взрывы прогремели около в 13:00. Согласно предварительным данным, ракета попала в Индустриальный район Харькова. В этом же районе саперы нашли остатки тепловой ловушки.

"Мы обнаружили обманную цель с ракеты "Искандер", маркировку ее 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - отметил старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Также обманную цель обнаружили и прохожие, которые восприняли ее за снаряд. По словам Педченко, он не настолько взрывной, однако из-за большой температуры горения можно получить сильные ожоги.

Фото: оккупанты обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след (facebook.com/MNSKHARKIV)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные в очередной раз обстреляли Харьков.

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