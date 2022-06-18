Взрывы прогремели около в 13:00. Согласно предварительным данным, ракета попала в Индустриальный район Харькова. В этом же районе саперы нашли остатки тепловой ловушки.

"Мы обнаружили обманную цель с ракеты "Искандер", маркировку ее 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели", - отметил старший сапер группы пиротехнических работ Антон Педченко.

Также обманную цель обнаружили и прохожие, которые восприняли ее за снаряд. По словам Педченко, он не настолько взрывной, однако из-за большой температуры горения можно получить сильные ожоги.

Фото: оккупанты обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след (facebook.com/MNSKHARKIV)