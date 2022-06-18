Російські військові завдали вогню удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Вибухи пролунали близько о 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. В цьому ж райони сапери знайшли залишки теплової пастки.
"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.
Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченко, він не настільки вибуховий, однак через велику температуру горіння можна отримати сильні опіки.
Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вкотре обстріляли Харків.
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