RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід

Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали вогню удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Вибухи пролунали близько о 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. В цьому ж райони сапери знайшли залишки теплової пастки.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченко, він не настільки вибуховий, однак через велику температуру горіння можна отримати сильні опіки.

Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вкотре обстріляли Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківУкраїнаРосійська Федерація