ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб (фото)

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 10 апреля 2022 00:01
Оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб (фото) Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Последние два дня российские военные обстреливают Харьков не только снарядами и "Градами", но еще и новыми видами бомб, которые спускают на парашютах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

"Два последних дня наряду с минами, снарядами и "Градами" Харьков сталкивается с бомбардировкой новыми видами бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах", - заявил Терехов.

При этом он попросил местных жителей ни при каких обстоятельствах не приближаться к таким парашютам, и сразу же сообщать о них спасателям по телефонам 101 и 112.

Оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб (фото)

Оккупанты атакуют Харьков новыми видами бомб (фото: t.me/suspilnekharkiv)

"Разрушены 1716 домов. Цель агрессора понятна - вызвать панику и сломать наш дух. Но мы не позволим этому произойти. Призываю по возможности, особенно в ночное время, находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, станциях метро", - добавил глава города.

Он также рассказал, что из-за войны многие люди остались без работы и испытывают трудности. С завтрашнего дня будет увеличена раздача гуманитарной помощи - продуктов и предметов первой необходимости.

"Несмотря на то, что враг вчера разбомбил наши теплицы, мы все в ближайшие дни будем высаживать цветы и создавать самые красивые клумбы в Украине", - отметил Терехов.

Напомним, в Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков.

Мы также писали о том, что российские оккупанты полностью разрушили харьковский экопарк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Харьков
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну