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Окупанти обстріляли Харків новими видами бомб (фото)

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Харків, Неділя 10 квітня 2022 00:01
Окупанти обстріляли Харків новими видами бомб (фото) Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Останні два дні російські військові обстрілюють Харків не тільки снарядами і "Градами", але ще і новими видами бомб, які спускають на парашутах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова.

"Два останні дні поряд з мінами, снарядами і "Градами" Харків стикається з бомбардуванням новими видами бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах", - заявив Терехов.

При цьому він попросив місцевих жителів ні за яких обставин не наближатися до таких парашутів, і відразу ж повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 і 112.

Окупанти обстріляли Харків новими видами бомб (фото)

Окупанти атакують Харків новими видами бомб (фото: t.me/suspilnekharkiv)

"Зруйновано 1716 будинків. Мета агресора зрозуміла - викликати паніку і зламати наш дух. Але ми не дозволимо цьому статися. Закликаю по можливості, особливо в нічний час, знаходьтеся в укриттях, бомбосховищах, станціях метро", - додав глава міста.

Він також розповів, що через війну багато людей залишилися без роботи і зазнають труднощів. З завтрашнього дня буде збільшена роздача гуманітарної допомоги - продуктів і предметів першої необхідності.

"Попри те, що ворог вчора розбомбив наші теплиці, ми всі найближчими днями будемо висаджувати квіти і створювати найкрасивіші клумби в Україні", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, в Харківській області на міні підірвалася бригада електриків.

Ми також писали про те, що російські окупанти повністю зруйнували харківський екопарк.

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