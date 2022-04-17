Оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: есть раненый, пять домов разбиты

"Вчера, 16 апреля, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии по домам местных жителей Гуляйполя. В результате обстрела снарядами попали в пять частных домов. В результате - часть из них разбиты полностью, остальные - имеют повреждения различной степени", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлена информация об одном травмированном мужчине пожилого возраста.

По факту военного преступления следователями начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, вчера силы ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали.

Добавим, недавно российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

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