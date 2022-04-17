UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем: есть раненый, пять домов разбиты

Фото: оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли г. Гуляйполе Запорожской области. В результате чего есть пострадавший, пять домов разбиты, некоторые из них - полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Вчера, 16 апреля, оккупанты совершили обстрел из тяжелой артиллерии по домам местных жителей Гуляйполя. В результате обстрела снарядами попали в пять частных домов. В результате - часть из них разбиты полностью, остальные - имеют повреждения различной степени", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлена информация об одном травмированном мужчине пожилого возраста.

По факту военного преступления следователями начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Фото: оккупанты обстреляли Гуляйполе под Запорожьем (facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, вчера силы ПВО сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали.

Добавим, недавно российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины