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Окупанти обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям: є поранений, п'ять будинків розбиті

Фото: окупанти обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли м. Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок чого є постраждалий, п'ять будинків розбиті, деякі з них - повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Вчора, 16 квітня, окупанти здійснили обстріл з важкої артилерії по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. Внаслідок обстрілу снарядами влучено у п’ять приватних будинків. В результаті - частина з них розбиті повністю, інші - мають пошкодження різного ступеню", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено інформацію щодо одного травмованого чоловіка похилого віку.

За фактом воєнного злочину слідчими розпочато кримінальне провадження за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Фото: окупанти обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, вчора сили ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували.

Додамо, нещодавно російські окупанти обстріляли Василівку Запорізької області. В результаті загинула одна особа і ще п'ятеро поранені.

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