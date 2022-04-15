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Оккупанты обстреляли дома и магазин в Васильевке. Есть погибший и раненые

Новина українською →
Васильевка, Пятница 15 апреля 2022 11:54
Оккупанты обстреляли дома и магазин в Васильевке. Есть погибший и раненые Фото: российские войска обстреляли Васильевку (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты обстреляли Васильевку Запорожской области. В результате погиб один человек и еще пятеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

Сообщается, что российские войска провели артиллерийский обстрел Васильевки с позиций в поселке Михайловка и селе Орлянское. Повреждено несколько жилых домов в центре города и частный сектор, депо на железнодорожной станции "Таврийск", а также уничтожен продуктовый магазин.

"В результате российского обстрела 1 человек погиб, 5 получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что оккупанты сегодня направят российские СМИ в Васильевку, чтобы снять дискредитирующие сюжеты.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало сводку по актуальной ситуации в регионах.

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