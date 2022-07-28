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Утренний обстрел Николаева: мэр рассказал о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли Николаев (mkrada.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты утром 28 июля нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. В результате обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Обновлено. Немного позже мэр города обнародовал фото последствий вражеских атак.

"Университетская водная станция. Вот такая воронка от российского снаряда здесь образовалась. К счастью, ракета попала в открытую территорию и учебное оборудование уцелело. Частично разрушено только складское помещение", - написал он под фото.

Фото: последствия ракетных ударов по Николаеву (t.me/senkevichonline)

Детали обстрела сообщил также и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, из-за ракетных ударов уничтожена школа, жилые дома, поврежден яхт-клуб.

"В результате попадания трех ракет практически полностью разрушено здание средней школы в Корабельном районе. Ранен один человек. Также из-за попадания боеприпасов и их обломков поражены яхт-клуб, состав агропромышленного предприятия, хозяйственные сооружения. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

"Российские террористы не изменяют себе и цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева", - отметил мэр.

По его словам, еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания, охранник заведения получил ранение.

В близлежащих частных домах побило окна и кровлю. В то же время известно о повреждении двух жилых многоэтажек.

Кроме этого, ракета оккупантов попала по территории водной станции николаевского Кораблестроительного университета, повредив складское помещение.

От обстрела начался пожар

Сенкевич также рассказал, что российские захватчики ударили по одному из частных предприятий. От попадания боеприпасов там загорелись остатки шрота.

Тем не менее, сотрудникам ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар.

Напомним, в ночь на 28 июля в Николаеве прогремела серия взрывов. В городе сработала воздушная тревога.

Добавим, Николаев и область часто страдают от обстрелов российских оккупантов. Для ударов враг применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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