ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве звучат громкие взрывы во время воздушной тревоги

Новина українською →
Николаев, Четверг 28 июля 2022 04:48
В Николаеве звучат громкие взрывы во время воздушной тревоги Фото: взрывы в Николаеве прозвучали во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве ночью 28 июля прозвучала серия громких взрывов. В городе воздушная тревога объявлена с 03:50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Пока никаких подробностей о жертвах и разрушениях в результате взрывов не сообщалось. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждено около 10 многоэтажек.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Авиаудары Вторжение России в Украину
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин