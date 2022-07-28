В Николаеве звучат громкие взрывы во время воздушной тревоги

Фото: взрывы в Николаеве прозвучали во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Николаеве ночью 28 июля прозвучала серия громких взрывов. В городе воздушная тревога объявлена с 03:50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.