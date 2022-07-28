В Николаеве звучат громкие взрывы во время воздушной тревоги
Фото: взрывы в Николаеве прозвучали во время воздушной тревоги (Getty Images)
В Николаеве ночью 28 июля прозвучала серия громких взрывов. В городе воздушная тревога объявлена с 03:50.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Пока никаких подробностей о жертвах и разрушениях в результате взрывов не сообщалось. До окончания воздушной тревоги рекомендуется оставаться в укрытиях.
Напомним, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждено около 10 многоэтажек.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.
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