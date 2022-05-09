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Российские военные обстреляли из "градов" Днепропетровскую область, - ОВА

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Понедельник 09 мая 2022 11:01
Российские военные обстреляли из "градов" Днепропетровскую область, - ОВА Фото: оккупанты обстреляли из "градов" Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по Широковский общине Днепропетровской области из "градов". Никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской области

"В селе Анновка один дом разрушен, несколько повреждено. Люди не пострадали. Большинство местных уехали", - пишет Валентин Резниченко.

Как отметил глава Днепропетровской области, сейчас село осталось без света. Электрики уже работают.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 12-летний мальчик погиб от взрыва кассетного боеприпаса в Днепропетровской области. Снаряд он принес домой.

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Украина Днепропетровская область
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