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Російські військові обстріляли з "градів" Дніпропетровську область, - ОВА

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Понеділок 09 травня 2022 11:01
Російські військові обстріляли з "градів" Дніпропетровську область, - ОВА Фото: окупанти обстріляли з "градів" Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області з "градів". Ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської області

"У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали", - пише Валентин Резніченко.

Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу у Дніпропетровській області. Снаряд він приніс додому.

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