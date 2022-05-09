Російські військові обстріляли з "градів" Дніпропетровську область, - ОВА
Фото: окупанти обстріляли з "градів" Дніпропетровську область (Getty Images)
Російські військові відкрили вогонь по Широківській громаді Дніпропетровській області з "градів". Ніхто з цивільних не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської області
"У селі Ганнівка один будинок зруйновано, кілька пошкоджено. Люди не постраждали. Більшість місцевих виїхали", - пише Валентин Резніченко.
Як відзначив голова Дніпропетровської області, наразі село залишилось без світла. Електрики вже працюють.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 12-річний хлопчик загинув від вибуху касетного боєприпасу у Дніпропетровській області. Снаряд він приніс додому.
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