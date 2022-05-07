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Оккупанты обстреляли филиал "Николаевоблэнерго": в помещении находились более 20 человек

Фото: под обстрел оккупантов попал один из филиалов "Николаевоблэнерго" (energy.mk.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Один из филиалов "Николаевоблэнерго" попал под обстрел оккупантов В момент удара в помещении находились более 20 сотрудников, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Отмечается, что в результате взрыва ни один человек, который находился в зоне поражения, не получил серьезных травм. В компании добавили, что сразу после обстрела ее сотрудники продолжили работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям, оставшимся без света во время обстрелов.

В результате взрыва разбиты стекла административного здания и других сооружений, расположенных поблизости от филиала. Также в помещениях частично обрушился потолок и разрушены другие конструктивные элементы.

Фото: под обстрел оккупантов попал один из филиалов "Николаевоблэнерго" (energy.mk.ua)

Напомним, с начала войны с Россией Николаев и область почти ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. В результате ракетных и артиллерийских ударов гибнут и получают ранения мирные жители. Только за вчерашний день в городе пострадали 5 человек.

Отметим, днем ранее в Николаевской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 15 местных жителей.

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