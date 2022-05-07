Оккупанты обстреляли филиал "Николаевоблэнерго": в помещении находились более 20 человек

Один из филиалов "Николаевоблэнерго" попал под обстрел оккупантов В момент удара в помещении находились более 20 сотрудников, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу энергокомпании .

Отмечается, что в результате взрыва ни один человек, который находился в зоне поражения, не получил серьезных травм. В компании добавили, что сразу после обстрела ее сотрудники продолжили работы по восстановлению подачи электроэнергии потребителям, оставшимся без света во время обстрелов.

В результате взрыва разбиты стекла административного здания и других сооружений, расположенных поблизости от филиала. Также в помещениях частично обрушился потолок и разрушены другие конструктивные элементы.

Фото: под обстрел оккупантов попал один из филиалов "Николаевоблэнерго" (energy.mk.ua)