Обстрелы Николаевской области: за сутки ранены 5 человек
В Николаевской области в результате российских обстрелов за минувшие сутки получили ранения 5 человек. Всех их госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.
По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на область.
Напомним, что днем ранее в Николаевской области за сутки из-за вражеских обстрелов ранения получили 15 местных жителей.
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