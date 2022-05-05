Обстрелы в Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 15 человек

Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 15 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Николаевской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 15 местных жителей. Детей среди пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.