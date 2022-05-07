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Окупанти обстріляли філію "Миколаївобленерго": в приміщенні знаходилися більше 20 осіб

Фото: під обстріл окупантів потрапив один з філій "Миколаївобленерго" (energy.mk.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Одна з філій "Миколаївобленерго" потрапила під обстріл окупантів у момент удару в приміщенні знаходилися більше ніж 20 співробітників, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу енергокомпанії.

Відзначається, що в результаті вибуху жодна людина, яка перебувала в зоні ураження, не отримала серйозних травм. У компанії додали, що відразу після обстрілу її співробітники продовжили роботи з відновлення подачі електроенергії споживачам, що залишилися без світла під час обстрілів.

В результаті вибуху розбито скло адміністративної будівлі та інших споруд, розташованих поблизу від філії. Також в приміщеннях частково обвалилася стеля і зруйновані інші конструктивні елементи.

Фото: під обстріл окупантів потрапив один з філій "Миколаївобленерго" (energy.mk.ua)

Нагадаємо, з початку війни з Росією Миколаїв і область майже щодня піддаються ворожим обстрілам. В результаті ракетних і артилерійських ударів гинуть і отримують поранення мирні жителі. Тільки за вчорашній день в місті постраждали 5 осіб.

Відзначимо, днем раніше в Миколаївській області в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 15 місцевих жителів.

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