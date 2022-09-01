Оккупанты снова обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке

Российские военные в среду, 31 августа, в очередной раз обстреляли эвакуационную колонну в Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Ивана Федорова.

"Попадание было зафиксировано в АЗС WOG, на которой, к счастью, в тот момент не было обычного скопления машин. После этого обстреляли город", - рассказал он.

По его словам, удар пришелся вблизи места фильтрации.

."По предварительным данным, враг обстрелял колонну из минометов. И сделал это цинично - военные РФ пустили людей по маршруту без проверки, спрятавшись в это время в безопасное место", - добавил Федоров.