Окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Російські військові у середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодару Івана Федорова.
"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.
За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.
."За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.
Як повідомлялось, російські окупанти з 5 ранку б'ють по Енергодару з мінометів.
Нагадаємо, буквально 30 серпня російські військові обстріляли евакуаційну колону автомобілів у "сірій зоні". Людям довелося ховатись під машинами.
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