Окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Російські військові у середу, 31 серпня, в черговий раз обстріляли евакуаційну колону у Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодару Івана Федорова.

"Попадання було зафіксовано у АЗС WOG, на якій, на щастя, у той момент не було звичайного скупчення машин. Після цього обстріляли саме місто", - розповів він.

За його словами, удар прийшовся поблизу місця фільтрації.

."За попередніми даними, ворог обстріляв колонну з мінометів. І зробив це цинічно - військові РФ пустили людей по маршруту без перевірки, заховавшись у цей час у безпечне місце", - додав Федоров.