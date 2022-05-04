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Оккупанты обстреляли две общины в Донецкой области. Поврежден коксохимический завод

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Донецкая область, Среда 04 мая 2022 09:39
Оккупанты обстреляли две общины в Донецкой области. Поврежден коксохимический завод Фото: под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 4 мая обстреляли Авдеевскую и Марьинскую общины Донецкой области. Поврежден коксохимический завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Под минометный обстрел врага попал Авдеевский коксохимический завод. Повреждено здание, информации о жертвах пока нет. Также в Авдеевской общине разрушениям подверглись жилой дом и школа.

Оккупанты обстреливали Марьинку зажигательными снарядами. Возникли возгорания в частном секторе.

При этом вражеские силы почти круглосуточно атакуют Новомихайловку. Специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.

Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, оккупанты 34 раза за минувшие сутки обстреляли жилые районы Луганской области.

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