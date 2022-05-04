Оккупанты обстреляли две общины в Донецкой области. Поврежден коксохимический завод
Российские оккупанты утром 4 мая обстреляли Авдеевскую и Марьинскую общины Донецкой области. Поврежден коксохимический завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Под минометный обстрел врага попал Авдеевский коксохимический завод. Повреждено здание, информации о жертвах пока нет. Также в Авдеевской общине разрушениям подверглись жилой дом и школа.
Оккупанты обстреливали Марьинку зажигательными снарядами. Возникли возгорания в частном секторе.
При этом вражеские силы почти круглосуточно атакуют Новомихайловку. Специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.
Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, оккупанты 34 раза за минувшие сутки обстреляли жилые районы Луганской области.
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