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Окупанти обстріляли дві громади у Донецькій області. Пошкоджений коксохімічний завод

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Донецька область, Середа 04 травня 2022 09:39
Окупанти обстріляли дві громади у Донецькій області. Пошкоджений коксохімічний завод Фото: під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 4 травня обстріляли Авдіївську та Мар’їнську громади Донецької області. Пошкоджений коксохімічний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Під мінометний обстріл ворога потрапив Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджена будівля, інформації про жертв наразі немає. Також в Авдіївській громаді руйнувань зазнали житловий будинок і школа.

Окупанти обстрілювали Мар’їнку запалювальними снарядами. Виникли загоряння у приватному секторі.

При цьому ворожі сили майже цілодобово атакують Новомихайлівку. Фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Кириленко закликав жителів області евакуюватися у більш безпечні регіони України.

Нагадаємо, окупанти 34 рази за минулу добу обстріляли житлові райони Луганської області.

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