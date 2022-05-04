Окупанти обстріляли дві громади у Донецькій області. Пошкоджений коксохімічний завод
Російські окупанти зранку 4 травня обстріляли Авдіївську та Мар’їнську громади Донецької області. Пошкоджений коксохімічний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Під мінометний обстріл ворога потрапив Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджена будівля, інформації про жертв наразі немає. Також в Авдіївській громаді руйнувань зазнали житловий будинок і школа.
Окупанти обстрілювали Мар’їнку запалювальними снарядами. Виникли загоряння у приватному секторі.
При цьому ворожі сили майже цілодобово атакують Новомихайлівку. Фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.
Кириленко закликав жителів області евакуюватися у більш безпечні регіони України.
Нагадаємо, окупанти 34 рази за минулу добу обстріляли житлові райони Луганської області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.