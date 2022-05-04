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Горят школы и ТЦ. Оккупанты массировано обстреливают Луганскую область

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Луганск, Среда 04 мая 2022 08:30
Горят школы и ТЦ. Оккупанты массировано обстреливают Луганскую область Фото: из-за обстрелов в Луганской области горят школы и ТЦ (иллюстрация/facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки вторника, 3 мая, российские оккупанты нанесли 34 удара по жилым районам Луганской области. Из-за обстрелов загорелись несколько зданий, в том числе школы и ТЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В Лисичанске пламенем было охвачено здание Луганского областного медицинского центра опасных инфекционных болезней и одну из школ города. В Сиротино - единственную в населенном пункте школу. В Северодонецке - торговый центр", - говорится в сообщении.

Но, несмотря на это, ВСУ устойчиво противостоят атакам врага.

"На фронте отбито 12 атак врага - уничтожено шесть танков, пять артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и девять автомобилей врага", - рассказывает Гайдай.

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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