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Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибли 3 гражданских

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Донецкая область, Суббота 14 мая 2022 21:12
Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибли 3 гражданских Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 14 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 3 мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россиян убили 2 гражданских в Богородичном и 1 в Керамику. Также еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, которые были ранены в Луганской области.

Также пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибли 3 гражданских

Напомним, что вчера, 13 мая, войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского.

Также мы писали, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян.

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