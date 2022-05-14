ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних

Новость на русском →
Донецька область, Субота 14 травня 2022 21:12
Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 14 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинули 3 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіян вбили 2 цивільних у Богородичному та 1 у Кераміку. Також ще 4 людини отримали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, яких було поранено у Луганській області.

Також наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.

Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС