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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: Оккупанты обстреляли Донецкую область (t me itsdonetsk)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 8 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Донецкую область. В результате этого два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.

Оккупанты совершили массированный обстрел из РСЗО "Ураган" и минометов центральной части Бахмута. Снаряды россиян попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. В результате этого погиб один местный житель, еще четверо получили ранения.

Кроме этого, войска РФ из артиллерии обстреляла пгт Нью-Йорк г. Торецка, в результате чего у собственного дома погибла женщина.

Напомним, утро 7 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты "освободили" Славянск от СТО и спортзала.

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Донецкая областьВойна России против Украины