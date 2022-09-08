Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Оккупанты совершили массированный обстрел из РСЗО "Ураган" и минометов центральной части Бахмута. Снаряды россиян попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. В результате этого погиб один местный житель, еще четверо получили ранения.

Кроме этого, войска РФ из артиллерии обстреляла пгт Нью-Йорк г. Торецка, в результате чего у собственного дома погибла женщина.

Напомним, утро 7 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты "освободили" Славянск от СТО и спортзала.

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