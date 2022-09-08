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Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблі і поранені

Ілюстративне фото: окупанти обстріляли Донецьку область (t me itsdonetsk)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 8 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Донецьку область. В результаті цього дві людини загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Facebook.

Окупанти здійснили масований обстріл з РСЗВ "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута. Снаряди росіян потрапили в приватні будинки, магазини, АЗС і багатоповерхівки. В результаті цього загинув один місцевий житель, ще четверо отримали поранення.

Крім цього, війська РФ з артилерії обстріляла смт Нью-Йорк м.Торецька, в результаті чого біля власного будинку загинула жінка.

Нагадаємо, ранок 7 вересня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. Одна з ракет потрапила в багатоповерховий будинок, внаслідок чого "склався" один з під'їздів.

Крім того, в ніч на 4 вересня російські окупанти "звільнили" Слов'янськ від СТО і спортзалу.

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Донецька областьВійна Росії проти України