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Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала

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Славянск, Воскресенье 04 сентября 2022 10:23
Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала Фото: Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 4 сентября российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook.

"У нас снова ночные обстрелы. К счастью, без жертв. В этот раз город "освободили" от СТО и спортзала в переулке Андреевском", - написал он.

Фото: Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала (facebook.com/Vadymlyakh)

Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску.

Ранее российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.

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Война России против Украины Славянск Донецкая область
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