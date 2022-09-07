Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: под завалами могут быть люди
Российские войска утром 7 сентября нанесли ракетный удар по Славянску. Ракета попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook.
Всего за утром, по словам городского головы, было два попадания. Одна из ракет попала в школу №4, вторая - в многоэтажный дом на улице Торской, 43.
"Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", - написал он.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район в Днепропетровской области.
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