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Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: под завалами могут быть люди

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Донецк, Среда 07 сентября 2022 08:26
Оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске: под завалами могут быть люди Фото: оккупанты ударили по многоэтажке в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 7 сентября нанесли ракетный удар по Славянску. Ракета попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook.

Всего за утром, по словам городского головы, было два попадания. Одна из ракет попала в школу №4, вторая - в многоэтажный дом на улице Торской, 43.

"Сложился" подъезд. Под завалами могут находиться люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", - написал он.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь россияне дважды накрывали "Градом" Никопольский район в Днепропетровской области.

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Славянск ракетный удар
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