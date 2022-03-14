Російську окупанти відкрили вогонь з артилерії по будинках цивільних у селі Низи Сумської області. Втрати наразі невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Фото: окупанти обстріляли будинки цивільних з артилерії у селі Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Внаслідок обстрілу були пошкоджені об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

Фото: окупанти обстріляли будинки цивільних з артилерії у селі Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 13 березня, російські окупанти відкрили вогонь з "граду" по селу Високопілля у Херсонській області.

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