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Оккупанты обстреляли из "града" село Высокополье в Херсонской области

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Воскресенье 13 марта 2022 23:03
Оккупанты обстреляли из "града" село Высокополье в Херсонской области Фото: Оккупанты обстреляли из "града" село Высокополье в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по селу Высокополья в Херсонской области. Обстреляли садик и вывели из строя газотранспортную сеть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Бориса Силенкова.

В результате обстрела отсутствует свет и повреждены дома в селе.

"Это единственная община в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами. Два дня защищали украинскую землю от русских фашистов, которые наступали с Н. Воронцовского и В. Александровского районов. Сегодня третий день и они не сдали Высокополье",- пишет Силенков.

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Российская Федерация Украина Херсонская область
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